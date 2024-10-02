Пушич out? Шахтер - Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" сыграл свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Германии принимали "Аталанту".

"Шахтер" вышел на игру в три центрбека и два опорника, но все равно пропустил на 21-й минуте.

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Грам привез штрафной на фланге, после розыгрыша которого Джимсити первый разобрался в штрафной "горняков".

Ну и как итог бардака в обороне украинской команды – второй гол "Аталанты" на 44-й минуте от Лукмана, а сразу после перерыва – и третий от Беллановы.

"Шахтер" - "Аталанта" 0:3

Гол: Джимсити (21), Лукман (44), Белланова (48)

Обзор матча:

Гол Джимсити:

Гол Лукмана:

Гол Беллановы: