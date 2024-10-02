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Пушич out? Шахтер - Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Пушич out? Шахтер - Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча

instagram.com/atalantabc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" сыграл свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Германии принимали "Аталанту".

"Шахтер" вышел на игру в три центрбека и два опорника, но все равно пропустил на 21-й минуте.

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Грам привез штрафной на фланге, после розыгрыша которого Джимсити первый разобрался в штрафной "горняков".

Ну и как итог бардака в обороне украинской команды – второй гол "Аталанты" на 44-й минуте от Лукмана, а сразу после перерыва – и третий от Беллановы.

"Шахтер" - "Аталанта" 0:3

Гол: Джимсити (21), Лукман (44), Белланова (48)

Обзор матча:

Гол Джимсити:

Гол Лукмана:

Гол Беллановы:

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 21:18
Эти лузеры играют со вторым составом Аталанты)) куда проще.
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2
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Комментарии 6
Matachorros (Chicago)
02.10.2024 в 21:18
Эти лузеры играют со вторым составом Аталанты)) куда проще.
Ответить
2
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
02.10.2024 в 21:17
Це дійсно,ганьба Шахтарю.Гри немає,від слова-зовсім!І не зрозуміло,гравці Шахтаря не грають, тому що не можуть,або не можуть, бо Аталанта не дає.Або можливо,просто зливають Пушича...Але ще найгірше-де цей "шахтарський характер"?
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2
0
Vlad21 (Украина)
02.10.2024 в 21:02
ШАХТАРЬ - ГАНЬБА Срні, ганьба всьму тренерському составу. Всіх гнати паганим віником. ГАНЬБА.
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3
0
aleks68
02.10.2024 в 21:07
вопрос в другом -заменить некем
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1
1
Батько Махно (N)
02.10.2024 в 21:26
Игор Йовичевич?
 
1
0
aleks68
02.10.2024 в 22:55
он уже в лудогорце.ошиблись когда его убрали и признавать этого не хотят
 
0
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