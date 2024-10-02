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Шахтер - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Шахтер - Аталанта 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

instagram.com/atalantabc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" сыграл свой второй матч в основном раунде Лиге чемпионов. "Горняки" в Германии принимали "Аталанту".

"Шахтер" вышел на игру в три центрбека и два опорника, но все равно пропустил на 21-й минуте.

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Грам привез штрафной на фланге, после розыгрыша которого Джимсити первый разобрался в штрафной "горняков".

Ну и как итог бардака в обороне украинской команды – второй гол "Аталанты" на 44-й минуте от Лукмана.

"Шахтер" - "Аталанта" 0:2

Гол: Джимсити (21), Лукман (44)

Гол Джимсити:

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