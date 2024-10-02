Сборная, за которую не стыдно. Украина - Бразилия 2:3. Видео голов и обзор полуфинального матча ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Украины по футзалу провела свой полуфинальный поединок Чемпионата мира-2024 против Бразилии.

И это была та игра, за которую не стыдно. Наша команда хоть и проиграла, но имела шансы, была близка как минимум к ничьей – но не получилось.

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Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина - Бразилия 2:3

Голы: Чернявский (18), Корсун (29) - Семенченко (21, автогол), Диего (22, 36, пен)