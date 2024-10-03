Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

"Динамо" сыграло выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

При условно равной игре в первом тайме, хозяева выглядели острее и забили на 22-й минуте после прострела с фланга очередной позиционной ошибки центрбеков киевлян.

Ну а после перерыва история повторилась – Гложек оформил дубль идеальным ударом под штангу с линии штрафной.

"Хоффенхайм" - "Динамо" 2:0

Голы: Гложек (22, 60)

Первый гол Гложека:

Второй гол Гложека: