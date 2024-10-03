Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Динамо" сыграло выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".
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При условно равной игре в первом тайме, хозяева выглядели острее и забили на 22-й минуте после прострела с фланга очередной позиционной ошибки центрбеков киевлян.
Ну а после перерыва история повторилась – Гложек оформил дубль идеальным ударом под штангу с линии штрафной.
"Хоффенхайм" - "Динамо" 2:0
Голы: Гложек (22, 60)
Первый гол Гложека:
Второй гол Гложека:
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alex.belogubko (одесса)
03.10.2024 в 21:41
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