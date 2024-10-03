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Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" сыграло выездной матч 2-го тура Лиги Европы против "Хоффенхайма".

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При условно равной игре в первом тайме, хозяева выглядели острее и забили на 22-й минуте после прострела с фланга очередной позиционной ошибки центрбеков киевлян.

Ну а после перерыва история повторилась – Гложек оформил дубль идеальным ударом под штангу с линии штрафной.

"Хоффенхайм" - "Динамо" 2:0

Голы: Гложек (22, 60)

Первый гол Гложека:

Второй гол Гложека:

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Динамо (Киев) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.10.2024 в 21:41
надо приглашать БАБИЧА с ЧО -за 3 года строит команду
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
03.10.2024 в 21:41
надо приглашать БАБИЧА с ЧО -за 3 года строит команду
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avatar
Djon (Україна)
03.10.2024 в 21:38
Повне розчарування.
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