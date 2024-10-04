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Очередная победа Одессы на последних минутах. Черноморец - Оболонь 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Очередная победа Одессы на последних минутах. Черноморец - Оболонь 1:0. Видео гола и обзор матча

chornomorets.football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 9-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Оболонь".

Игра не изобиловала опасными моментами. До перерыва чуть острее были "пивовары", а вот после перерыва – уже "моряки", которые забили единственный гол в концовке матча.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" - "Оболонь" 1:0

Голы: Шевцов (87)

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