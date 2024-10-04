Очередная победа Одессы на последних минутах. Черноморец - Оболонь 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
chornomorets.football
Календарь 9-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Оболонь".
Игра не изобиловала опасными моментами. До перерыва чуть острее были "пивовары", а вот после перерыва – уже "моряки", которые забили единственный гол в концовке матча.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Шевцов (87)
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