Очередная победа Одессы на последних минутах. Черноморец - Оболонь 1:0. Видео гола и обзор матча

Календарь 9-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Оболонь".

Игра не изобиловала опасными моментами. До перерыва чуть острее были "пивовары", а вот после перерыва – уже "моряки", которые забили единственный гол в концовке матча.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" - "Оболонь" 1:0

Голы: Шевцов (87)