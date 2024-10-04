Два гола из офсайда и нереализованный пенальти. Карпаты - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор матча
fckarpaty.org.ua
В 9-м туре УПЛ "Ингулец" на выезде играл с "Карпатами".
Львовяне выглядели получше и даже дважды забили, правда из офсайда.
В концовке матча "Карпаты" имели шанс забить с пенальти, но Паламарчук потянул удар от Игоря Невеса.
Нереализованный пенальти: Игорь Невес, 83 (сейв Паламарчука)
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