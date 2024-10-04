  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Два гола из офсайда и нереализованный пенальти. Карпаты - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка
В тренде

Два гола из офсайда и нереализованный пенальти. Карпаты - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка

Видео
Обновлено

Видеообзор матча

Два гола из офсайда и нереализованный пенальти. Карпаты - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 9-м туре УПЛ "Ингулец" на выезде играл с "Карпатами".

Львовяне выглядели получше и даже дважды забили, правда из офсайда.

В концовке матча "Карпаты" имели шанс забить с пенальти, но Паламарчук потянул удар от Игоря Невеса.

"Карпаты" - "Ингулец" 0:0

Нереализованный пенальти: Игорь Невес, 83 (сейв Паламарчука)

По теме
yellow-arrow
Очередная победа Одессы на последних минутах. Черноморец - Оболонь 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Плывем по течению. Хоффенхайм - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Пушич out? Шахтер - Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
Ингулец (Петрово) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости