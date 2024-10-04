Два гола из офсайда и нереализованный пенальти. Карпаты - Ингулец 0:0. Видеообзор поединка

В 9-м туре УПЛ "Ингулец" на выезде играл с "Карпатами".

Львовяне выглядели получше и даже дважды забили, правда из офсайда.

В концовке матча "Карпаты" имели шанс забить с пенальти, но Паламарчук потянул удар от Игоря Невеса.

"Карпаты" - "Ингулец" 0:0

Нереализованный пенальти: Игорь Невес, 83 (сейв Паламарчука)