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Яркая победа, яркие эмоции. Как сборная Украины U-17 праздновала победу над Косово. ВИДЕО

Видео

Эмоции нашей команды из раздевалки

Яркая победа, яркие эмоции. Как сборная Украины U-17 праздновала победу над Косово. ВИДЕО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская сборная Украины U-17 матчем с Косово стартовала в квалификационном турнире Евро-2025.

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Поединок выдался на редкость результативным – косовары к 12-й минуте вели 2:0, однако Украина сумела забить в ответ четыре.

Итоговые 4:2, волевая побед нашей сборной и не менее яркие эмоции парней в раздевалке после матча.

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