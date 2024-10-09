Яркая победа, яркие эмоции. Как сборная Украины U-17 праздновала победу над Косово. ВИДЕО
Эмоции нашей команды из раздевалки
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-17 матчем с Косово стартовала в квалификационном турнире Евро-2025.
Поединок выдался на редкость результативным – косовары к 12-й минуте вели 2:0, однако Украина сумела забить в ответ четыре.
Итоговые 4:2, волевая побед нашей сборной и не менее яркие эмоции парней в раздевалке после матча.
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