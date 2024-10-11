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Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины в Познани сыграла матч 3-го тура Лиги наций с Грузией.

Поединок неожиданно прерывался из-за проблем с освещением, но судя по всему, украинцы больше привыкли к отключениям, так как на 35-й минуте Мудрик открыл счет в матче.

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Михаил совершил слаломный проход, ушел от трех соперников, сместился со своего фланга в центр и неотразимо пробил – 1:0, сборная Украины повела в счете.

Украина – Грузия 1:0

Гол: Мудрик (35)

Гол Мудрика:

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Украина Грузия Михаил Мудрик
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