Украина – Грузия 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины в Познани сыграла матч 3-го тура Лиги наций с Грузией.
Поединок неожиданно прерывался из-за проблем с освещением, но судя по всему, украинцы больше привыкли к отключениям, так как на 35-й минуте Мудрик открыл счет в матче.
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Михаил совершил слаломный проход, ушел от трех соперников, сместился со своего фланга в центр и неотразимо пробил – 1:0, сборная Украины повела в счете.
Украина – Грузия 1:0
Гол: Мудрик (35)
Обзор матча:
Гол Мудрика:
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 23:56
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