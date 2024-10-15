Наборолись на ничью. Украина - Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Дан Балашов - УАФ
Сборная Украины провела в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.
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Чехи открыли счет в матче на 18-й минуте. И снова после углового, Черв добавил в ворота вторым темпом. Также в эпизоде травму получил Алексей Гуцуляк, который столкнулся головой с соперником.
А после перерыва наша сборная получила шанс на пенальти, когда Крейчи в борьбе с Коноплей подыграл себе рукой. "Точку" на 53-й минуте четко реализовал Довбик.
1:1 при условно равной и не самой интересной игре.
Голы: Довбик (53, пен.) - Черв (18)
Обзор матча:
Гол Черва:
Гол Довбика:
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14.10.2024 в 22:43
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