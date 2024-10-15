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Наборолись на ничью. Украина - Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Наборолись на ничью. Украина - Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

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Чехи открыли счет в матче на 18-й минуте. И снова после углового, Черв добавил в ворота вторым темпом. Также в эпизоде травму получил Алексей Гуцуляк, который столкнулся головой с соперником.

А после перерыва наша сборная получила шанс на пенальти, когда Крейчи в борьбе с Коноплей подыграл себе рукой. "Точку" на 53-й минуте четко реализовал Довбик.

1:1 при условно равной и не самой интересной игре.

Украина – Чехия 1:1

Голы: Довбик (53, пен.) - Черв (18)

Обзор матча:

Гол Черва:

Гол Довбика:

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Комментарии
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kazbet (Черкаси)
14.10.2024 в 22:43
шапаренко знову відвертається від мяча і знову гол. сцикло повторює евро
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Комментарии 1
kazbet (Черкаси)
14.10.2024 в 22:43
шапаренко знову відвертається від мяча і знову гол. сцикло повторює евро
Ответить
1
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