Украина - Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Дан Балашов - УАФ
Сборная Украины провела в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.
Чехи открыли счет в матче на 18-й минуте. И снова после углового, Черв добавил в ворота вторым темпом. Также в эпизоде травму получил Алексей Гуцуляк, который столкнулся головой с соперником.
А после перерыва наша сборная получила шанс на пенальти, когда Крейчи в борьбе с Коноплей подыграл себе рукой. "Точку" на 53-й минуте четко реализовал Довбик.
Украина – Чехия 1:1
Голы: Довбик (53, пен.) - Черв (18)
Гол Черва:
Гол Довбика:
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14.10.2024 в 22:43
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