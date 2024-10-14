Украина - Чехия 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины провела в Польше свой условно домашний матч 4-го тура Лиги наций с Чехией.

Чехи открыли счет в матче на 18-й минуте. И снова после углового, Черв добавил в ворота вторым темпом. Также в эпизоде травму получил Алексей Гуцуляк, который столкнулся головой с соперником.

А после перерыва наша сборная получила шанс на пенальти, когда Крейчи в борьбе с Коноплей подыграл себе рукой. "Точку" на 53-й минуте четко реализовал Довбик.

Украина – Чехия 1:1

Голы: Довбик (53, пен.) - Черв (18)

Гол Черва:

Гол Довбика: