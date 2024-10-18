Будут ли горняков так судить в матче ЛЧ с Арсеналом? Колос - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

8 октября матчем "Колос" - "Шахтер" стартовал 10-й тур украинской Премьер-Лиги.

Первый тайм закончился без голов, причем моменты были не только у "Шахтера".

Ну а во втором тайме "Шахтер" все-таки вышел вперед после автогола Красничи.

Развязка наступила уже в компенсированное время, "Колос" сравнял счет. Но… Судья Деревинский после просмотра ВАР нашел фол со стороны игроков "Колоса" в самом центре поля! Отмашка Диего в лицо Педро Энрике. Еще и желтая игроку "Колоса".

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Спорная ситуация, которая приносит минимальную победу "Шахтеру" 1:0!

"Колос" - "Шахтер" 0:1

Гол: Красничи (59, автогол)

Незасчитанный мяч: автогол Конопли 90+3