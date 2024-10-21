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Настоящее дерби вернулось. Рух - Карпати 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Настоящее дерби вернулось. Рух - Карпати 0:1. Видео гола и обзор матча

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 10-го тура УПЛ закрывался львовским дерби, в котором "Рух" принимал "Карпаты".

Поединок выдался действительно боевым, дерби выдалось на славу.

В итоге, все закончилось минимальной победой "Карпат" с голом Педрозо после стандарта.

"Рух" - "Карпати" 0:1

Гол: Педрозо 43

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Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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