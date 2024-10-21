Настоящее дерби вернулось. Рух - Карпати 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fckarpaty.org.ua
Календарь 10-го тура УПЛ закрывался львовским дерби, в котором "Рух" принимал "Карпаты".
Поединок выдался действительно боевым, дерби выдалось на славу.
В итоге, все закончилось минимальной победой "Карпат" с голом Педрозо после стандарта.
Гол: Педрозо 43
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