Арсенал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в Лондоне сыграл свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".
"Канониры" владели некоторым преимуществом и все-таки открыли счет в матче.
На 29-й минуте Мартинелли сместился с левого фланга и пробил из пределов штрафной – мяч от штанги отскочил в ногу Ризныка, а затем в ворота.
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"Арсенал" - "Шахтер" 1:0
Гол: Ризнык (29, аг.)
Автогол Ризныка:
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