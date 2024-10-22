"Шахтер" в Лондоне сыграл свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".

"Канониры" владели некоторым преимуществом и все-таки открыли счет в матче.

На 29-й минуте Мартинелли сместился с левого фланга и пробил из пределов штрафной – мяч от штанги отскочил в ногу Ризныка, а затем в ворота.

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"Арсенал" - "Шахтер" 1:0

Гол: Ризнык (29, аг.)

Автогол Ризныка:

Обзор матча: