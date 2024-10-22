  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Арсенал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде

Арсенал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Арсенал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Лондоне сыграл свой матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Арсеналом".

"Канониры" владели некоторым преимуществом и все-таки открыли счет в матче.

На 29-й минуте Мартинелли сместился с левого фланга и пробил из пределов штрафной – мяч от штанги отскочил в ногу Ризныка, а затем в ворота.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Арсенал" - "Шахтер" 1:0

Гол: Ризнык (29, аг.)

Автогол Ризныка:

Обзор матча:

По теме
yellow-arrow
Практикует английский для трансфера? Судаков записал ролик для англоязычных болельщиков
yellow-arrow
Настоящее дерби вернулось. Рух - Карпати 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Вторая победа подопечных Вернидуба за 2 месяца. Заря – Кривбасс 0:1. Обзор матча и видео гола
Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык Габриель Мартинелли
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости