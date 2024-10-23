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Начали не очень. Динамо - Марибор 1:1. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Начали не очень. Динамо - Марибор 1:1. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" U-19 сыграло вничью 1:1 в первом матче второго раунда "Пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА против "Марибора".

Чемпион Украины в своей категории проигрывал словенскому клубу после первого тайма, но отыгрался после перерыва.

Ответный матч второго раунда юношеской лиги УЕФА между "Марибором" и "Динамо" состоится 6 ноября.

"Динамо" - "Марибор" - 1:1

Голы: Пеикришвили (68) - Подлесник (37)

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Марибор Динамо (Киев)
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Комментарии
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Термит (Київ)
23.10.2024 в 18:57
Мали купу шансів, так бездарно їх всі розбазарили. Але гра йшла...
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Комментарии 1
Термит (Київ)
23.10.2024 в 18:57
Мали купу шансів, так бездарно їх всі розбазарили. Але гра йшла...
Ответить
0
0

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