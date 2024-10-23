Начали не очень. Динамо - Марибор 1:1. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
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Чемпион Украины в своей категории проигрывал словенскому клубу после первого тайма, но отыгрался после перерыва.
Ответный матч второго раунда юношеской лиги УЕФА между "Марибором" и "Динамо" состоится 6 ноября.
"Динамо" - "Марибор" - 1:1
Голы: Пеикришвили (68) - Подлесник (37)
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Термит (Київ)
23.10.2024 в 18:57
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