Довбик делает разницу. Рома - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
asroma.com
"Динамо" в Риме сыграло свой матч 3-го тура Лиги Европы против местной "Ромы".
Римляне начали матч активнее и вполне логично к середине тайма наиграли на гол.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Михавко зачем-то дернул за футболку Бальданци, что привело к пенальти и голу Довбика с "точки" на 23-й минуте.
Такой счет сохранился до конца матча.
"Рома" - "Динамо" 1:0
Гол: Довбик (23, пен.)
Обзор матча:
Гол Довбика:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Михаил Мудрик забил в ворота Панатинаикоса
- Рома – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
- Вторая победа подопечных Вернидуба за 2 месяца. Заря – Кривбасс 0:1. Обзор матча и видео гола
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн