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Довбик делает разницу. Рома - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Довбик делает разницу. Рома - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

asroma.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в Риме сыграло свой матч 3-го тура Лиги Европы против местной "Ромы".

Римляне начали матч активнее и вполне логично к середине тайма наиграли на гол.

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Михавко зачем-то дернул за футболку Бальданци, что привело к пенальти и голу Довбика с "точки" на 23-й минуте.

Такой счет сохранился до конца матча.

"Рома" - "Динамо" 1:0

Гол: Довбик (23, пен.)

Обзор матча:

Гол Довбика:

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