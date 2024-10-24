Рома - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
asroma.com
"Динамо" в Риме сыграло свой матч 3-го тура Лиги Европы против местной "Ромы".
Римляне начали матч активнее и вполне логично к середине тайма наиграли на гол.
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Михавко зачем-то дернул за футболку Бальданци, что привело к пенальти и голу Довбика с "точки" на 23-й минуте.
"Рома" - "Динамо" 1:0
Гол: Довбик (23, пен.)
Гол Довбика:
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