Женская сборная в отборе Евро-2025 идет дальше. Украина – Турция 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Дан Балашов - УАФ
Женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 года против Турции.
После ничьей 1:1 в первом матче наша команда смогла обыграть турчанок во втором поединке и пробилась в следующий раунд плей-офф.
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О том, как проходил второй матч, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Караташ (14, автогол), Шматко (34)
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