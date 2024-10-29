Женская сборная в отборе Евро-2025 идет дальше. Украина – Турция 2:0. Видео голов и обзор матча

Женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 года против Турции.

После ничьей 1:1 в первом матче наша команда смогла обыграть турчанок во втором поединке и пробилась в следующий раунд плей-офф.

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О том, как проходил второй матч, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина – Турция 2:0 (первый матч 1:1)

Голы: Караташ (14, автогол), Шматко (34)