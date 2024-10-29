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Ответка за поражение в чемпионате. Рух - Карпаты 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Ответка за поражение в чемпионате. Рух - Карпаты 1:0. Видео гола и обзор матча

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Стадия 1/8 финала Кубка Украины сезона 2024/25 стартовала львовским дерби, в котором "Рух" принимал "Карпаты".

"Руховцы" выглядели лучше на протяжении матча и в концовке поединка все-таки вырвали победу благодаря голу Пидгурского на 79-й минуте.

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Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

Кубок Украины, сезон 2024/25, стадия 1/8 финала

"Рух" - "Карпаты" 1:0

Гол: Пидгурский 79

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