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Кубковые страсти и снова Гуцуляк. Полесье - Кривбасс 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Кубковые страсти и снова Гуцуляк. Полесье - Кривбасс 2:1. Видео голов и обзор матча

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" принимало "Кривбасс".

Поединок с хорошей вывеской оправдал ожидания – получился кубковым и боевым.

В итоге, победу одержали хозяева благодаря голу Гуцуляка.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Полесье" - "Кривбасс" 2:1

Голы: Крушинский (43), Гуцуляк (72) - Задерака (17)

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