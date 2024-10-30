Кубковые страсти и снова Гуцуляк. Полесье - Кривбасс 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
polissyafc.com
В 1/8 финала Кубка Украины "Полесье" принимало "Кривбасс".
Поединок с хорошей вывеской оправдал ожидания – получился кубковым и боевым.
В итоге, победу одержали хозяева благодаря голу Гуцуляка.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре.
Голы: Крушинский (43), Гуцуляк (72) - Задерака (17)
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