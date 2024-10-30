Непростые 120 минут для фаворита. Ворскла – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В тяжелом матче на тяжелом поле в Полтаве "Динамо" все же добыло путевку в 1/4 Кубка Украины.
Киевлянам, которые пропустили первыми, понадобился овертайм и гол Ваната, чтобы пройти полтавчан.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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Кубок Украины, 1/8 финала. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"
Голы: Иеде 27 – Герреро 32 (пен.), Ванат 100
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