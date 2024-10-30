Непростые 120 минут для фаворита. Ворскла – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

В тяжелом матче на тяжелом поле в Полтаве "Динамо" все же добыло путевку в 1/4 Кубка Украины.

Киевлянам, которые пропустили первыми, понадобился овертайм и гол Ваната, чтобы пройти полтавчан.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Украины, 1/8 финала. Полтава, "Ворскла им. Бутовского"

"Ворскла" – "Динамо" Киев 1:2

Голы: Иеде 27 – Герреро 32 (пен.), Ванат 100