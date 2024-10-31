Со скандальным удалением у пивоваров. Верес - Оболонь 2:1. Видео голов и обзор кубкового матча

В матче 1/8 финала Кубка Украины "Верес" принимал "Оболонь".

Игра завершилась победой ровенчан, но запомнилась не только этим, но и скандальным удалением игрока "Оболони" Лукьянчука, которому судья показал вторую желтую за то, что тот при счете 1:1 долго вбрасывал мяч из аута.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Верес" - "Оболонь“ 2:1

Удаление: Лукьянчук 65

Голы: Степанюк 58, Луан 92 - Слободян (пен) 54