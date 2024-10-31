  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Со скандальным удалением у пивоваров. Верес - Оболонь 2:1. Видео голов и обзор кубкового матча
В тренде

Со скандальным удалением у пивоваров. Верес - Оболонь 2:1. Видео голов и обзор кубкового матча

Видео

Видообзор поединка

Со скандальным удалением у пивоваров. Верес - Оболонь 2:1. Видео голов и обзор кубкового матча

instagram.com/veres.club

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8 финала Кубка Украины "Верес" принимал "Оболонь".

Игра завершилась победой ровенчан, но запомнилась не только этим, но и скандальным удалением игрока "Оболони" Лукьянчука, которому судья показал вторую желтую за то, что тот при счете 1:1 долго вбрасывал мяч из аута.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре.

"Верес" - "Оболонь“ 2:1

Удаление: Лукьянчук 65

Голы: Степанюк 58, Луан 92 - Слободян (пен) 54

По теме
yellow-arrow
Кубковые страсти и снова Гуцуляк. Полесье - Кривбасс 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Очередной судейский скандал. Странное удаление игрока пивоваров в матче Верес - Оболонь. ВИДЕО
yellow-arrow
Непростые 120 минут для фаворита. Ворскла – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Павел Лукьянчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости