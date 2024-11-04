Родная УПЛ. Оболонь - Верес 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор матча
Відеоогляд матчу
В матче 12-го тура УПЛ "Оболонь" принимала "Верес".
Матч вышел боевым и типичным украинским и закончился боевой ничьей.
Тем не менее, хоть и немного, но менты у команд были.
Как складывалась игра, смотрите в нашем видеообзоре.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант
- Будковский рассказал, кто стал инициатором его ухода из Полесья
- Александрия справилась с Полесьем, три очка Динамо, очередной гол Довбика. Главные новости за 3 ноября
- Юрген Клопп и дорога на 14 часов: Судаков показал, как Шахтер преодолевал путь на Эмирейтс
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн