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Родная УПЛ. Оболонь - Верес 0:0. Видеообзор поединка

Видео

Видеообзор матча

Родная УПЛ. Оболонь - Верес 0:0. Видеообзор поединка

Відеоогляд матчу

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 12-го тура УПЛ "Оболонь" принимала "Верес".

Матч вышел боевым и типичным украинским и закончился боевой ничьей.

Тем не менее, хоть и немного, но менты у команд были.

Как складывалась игра, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" - "Верес" 0:0

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