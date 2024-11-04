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Ветрено и ничейно. Кривбасс - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Ветрено и ничейно. Кривбасс - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 12-го тура УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге принимал "Рух".

Согласно вывеске и несмотря на сильный ветер, матч получился довольно интересным, хоть и завершился вничью.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Кривбасс" - "Рух" 1:1

Голы: Задерака (47) - Карабин (36)

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