Закамбэчили. Заря - ЛНЗ 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Календарь 12-го тура УПЛ закрывался матчем понедельника, в котором "Заря" принимала ЛНЗ.
Луганчане лучше провели первый тайм, открыли счет, но после перерыва ЛНЗ не только отыгрался, но и вырвал победу.
О том, как это было, смотрите в видеообзооре.
Голы: Мичин 27 - Топалов 60, Молло 80
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