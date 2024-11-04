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Закамбэчили. Заря - ЛНЗ 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Закамбэчили. Заря - ЛНЗ 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/zoryaluhansk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 12-го тура УПЛ закрывался матчем понедельника, в котором "Заря" принимала ЛНЗ.

Луганчане лучше провели первый тайм, открыли счет, но после перерыва ЛНЗ не только отыгрался, но и вырвал победу.

О том, как это было, смотрите в видеообзооре.

"Заря" - ЛНЗ 1:2

Голы: Мичин 27 - Топалов 60, Молло 80

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