Были времена. 27 лет назад Динамо на Камп Ноу разгромило Барселону. ВИДЕО
Это было начало чуда Лобановского
fcdynamo.com
27 лат назад, 5 ноября 1997 года на стадионе "Камп Ноу" в рамках группового этапа
Ранее команда Валерия Лобановского в Киеве обыграла "блауграну" со счетом 3:0. В стане "гранатовых-синих" считали то фиаско случайным, и ждали от подопечных Луи ван Гала реабилитации. Но все вышло еще позорнее для хозяев.
Хет-триком в том матче отметился Андрей Шевченко, а четвертый гол забил Сергей Ребров.
Лига Чемпионов 1997/98. Группа С. 4-й тур
"Барселона" – "Динамо" 0:4
Голы: Шевченко 9, 32, 44 пенальти, Ребров 79.
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