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Были времена. 27 лет назад Динамо на Камп Ноу разгромило Барселону. ВИДЕО

Видео
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Это было начало чуда Лобановского

Были времена. 27 лет назад Динамо на Камп Ноу разгромило Барселону. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

27 лат назад, 5 ноября 1997 года на стадионе "Камп Ноу" в рамках группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" Лобановского сотворило сенсацию, разгромив "Барселону" 4:0.

Ранее команда Валерия Лобановского в Киеве обыграла "блауграну" со счетом 3:0. В стане "гранатовых-синих" считали то фиаско случайным, и ждали от подопечных Луи ван Гала реабилитации. Но все вышло еще позорнее для хозяев.

Хет-триком в том матче отметился Андрей Шевченко, а четвертый гол забил Сергей Ребров.

Лига Чемпионов 1997/98. Группа С. 4-й тур

"Барселона" – "Динамо" 0:4

Голы: Шевченко 9, 32, 44 пенальти, Ребров 79.

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