В назидание старшим. Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Юношеская команда "Шахтера" U-19 сыграла свой матч 4-го тура в Юношеской лиге УЕФА.
После двух побед и поражения молодые "горняки", следуя по графику своих старших товарищей, в Гельзенкирхене сыграли с швейцарским "Янг Бойз".
"Шахтер" пропустил первым, но смог, в итоге, вырвать волевую победу со счетом 3:2.
О том, как это было смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Цуканов (29), Костюк (34), Тютюнов (43) – Тсимбан (11, пен.), Башмарин (82, аг.)
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