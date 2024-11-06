В назидание старшим. Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19 3:2. Видео голов и обзор матча

Юношеская команда "Шахтера" U-19 сыграла свой матч 4-го тура в Юношеской лиге УЕФА.

После двух побед и поражения молодые "горняки", следуя по графику своих старших товарищей, в Гельзенкирхене сыграли с швейцарским "Янг Бойз".

"Шахтер" пропустил первым, но смог, в итоге, вырвать волевую победу со счетом 3:2.

О том, как это было смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" U-19 – "Янг Бойз" U-19 3:2

Голы: Цуканов (29), Костюк (34), Тютюнов (43) – Тсимбан (11, пен.), Башмарин (82, аг.)