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Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в Германии сыграл свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".

Начали "горняки" уверенно, имели пару моментов, но не забили.

Затем "горняки" привезли гол в свои ворота, после чего, правда, забили почти сразу два.

На перерыв команды ушли при счете 2:1. Во втором тайме голов забито не было.

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"Шахтер" - "Янг Бойз" 2:1

Голы: Зубков (31), Судаков (41) – Имери (21)

Обзор матча:

Гол Имери:

Гол Зубкова:

Гол Судакова:

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