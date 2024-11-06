Судаков снова накинул ценник. Шахтер - Янг Бойз 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Шахтер" в Германии сыграл свой условно домашний матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Янг Бойз".
Начали "горняки" уверенно, имели пару моментов, но не забили.
Затем "горняки" привезли гол в свои ворота, после чего, правда, забили почти сразу два.
На перерыв команды ушли при счете 2:1. Во втором тайме голов забито не было.
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"Шахтер" - "Янг Бойз" 2:1
Голы: Зубков (31), Судаков (41) – Имери (21)
Обзор матча:
Гол Имери:
Гол Зубкова:
Гол Судакова:
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