Команда Игоря Костюка проходит в следующий этап. Марибор U-19 - Динамо U-19 1:3. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Видеообзор поединка
Динамо Київ
Сегодня, 6 ноября, молодежная команда киевского "Динамо" U-19 провела ответный матч второго раунда стадии плей-офф в Юношеской лиге УЕФА против словенского "Марибора" U-19.
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После первого матча, который закончился ничьей со счетом 1:1, киевляне одержали важную победу и прошли в следующий раунд. Подопечные Игоря Костюка открыли счет в конце первого тайма и удачно начали вторую половину матча. Смотрите обзор матча, чтобы просмотреть ход событий поединка.
"Марибор" U-19 1:3 "Динамо" U-19
Голы: Корен (75) — Редушко (45), Пономаренко (46, 49).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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