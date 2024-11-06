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Команда Игоря Костюка проходит в следующий этап. Марибор U-19 - Динамо U-19 1:3. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Команда Игоря Костюка проходит в следующий этап. Марибор U-19 - Динамо U-19 1:3. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Динамо Київ

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Сегодня, 6 ноября, молодежная команда киевского "Динамо" U-19 провела ответный матч второго раунда стадии плей-офф в Юношеской лиге УЕФА против словенского "Марибора" U-19.

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После первого матча, который закончился ничьей со счетом 1:1, киевляне одержали важную победу и прошли в следующий раунд. Подопечные Игоря Костюка открыли счет в конце первого тайма и удачно начали вторую половину матча. Смотрите обзор матча, чтобы просмотреть ход событий поединка.

"Марибор" U-19 1:3 "Динамо" U-19

Голы: Корен (75) — Редушко (45), Пономаренко (46, 49).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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