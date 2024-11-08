Динамо – Ференцварош 0:4. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Динамо" сыграло свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч для киевлян начался не лучшим образом - eже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, после чего был удален.

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Ну а после перерыва венгры реализовали свое численное преимущество, забив два гола за 3 минуты.

Сначала киевляне потеряли мяч после обрезки Кабаева, затем пошла быстрая передача на Варгу в штрафную, и он красиво пробил из-под Беловара в девятку.

Ну а далее "Динамо" очень опрометчиво сыграло в обороне во время навеса к владениям Бущана.

Впрочем, это был еще не конец… На 67-й минуте Варга добавил еще один гол, доведя счет до разгромного 3:0, а Солданья и вовсе поставил счет в рамки неприличного. 0:4.

"Динамо" – "Ференцварош" 0:4

Голы: Варга (54, 67), Захариассен (56), Салданья (76)

Первый гол Варги:

Гол Захариассена:

Второй гол Варги:

Гол Салданьи: