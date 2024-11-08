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Хождение по муках. Динамо – Ференцварош 0:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Хождение по муках. Динамо – Ференцварош 0:4. Видео голов и обзор матча

Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" сыграло свой условно домашний матч 4-го тура Лиги Европы с "Ференцварошем".

Матч для киевлян начался не лучшим образом - уже на 17-й минуте Дубинчак за пределами поля, стелясь в подкате, сделал накладку, после чего был удален.

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Ну а после перерыва венгры реализовали свое численное преимущество, забив два гола за 3 минуты.

Сначала киевляне потеряли мяч после обрезки Кабаева, затем пошла быстрая передача на Варгу в штрафную, и он красиво пробил из-под Беловара в девятку.

Ну а далее "Динамо" очень опрометчиво сыграло в обороне во время навеса к владениям Бущана.

Впрочем, это был еще не конец… На 67-й минуте Варга добавил еще один гол, доведя счет до разгромного 3:0, а Солданья и вовсе поставил счет в рамки неприличного. 0:4.

"Динамо" – "Ференцварош" 0:4

Голы: Варга (54, 67), Захариассен (56), Салданья (76)

Обзор матча:

Первый гол Варги:

Гол Захариассена:

Второй гол Варги:

Гол Салданьи:

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Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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1 голосов
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.11.2024 в 23:57
хорошо что не смотрел этот позор--зачем вы лезете в ЕК играйте в дворовом УПЛ --клоуны позорите Украину и имя ДК
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
07.11.2024 в 23:57
хорошо что не смотрел этот позор--зачем вы лезете в ЕК играйте в дворовом УПЛ --клоуны позорите Украину и имя ДК
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1
1
tekutiev (донецк,Украина)
08.11.2024 в 00:05
ты вчера ждал поражения шахтёра?любуйся лучше своим черноморцем.впереди у вас ЛЧ
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vlotko (Броди)
08.11.2024 в 00:34
Типу ЧО?
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