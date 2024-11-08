Первая победа Максимова. Черноморец - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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Календарь 13-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Ворсклу".
Полтавчане на протяжении выглядели немного лучше и все-таки забили единственный и победный гол на 79-й минуте.
Также отметим, что это первая победа Юрия Максимова после его возвращения на тренрский мостик полтавчан.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ндукве (79)
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2024 в 19:46
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