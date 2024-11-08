Первая победа Максимова. Черноморец - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

Календарь 13-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Ворсклу".

Полтавчане на протяжении выглядели немного лучше и все-таки забили единственный и победный гол на 79-й минуте.

Также отметим, что это первая победа Юрия Максимова после его возвращения на тренрский мостик полтавчан.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" - "Ворскла" 0:1

Голы: Ндукве (79)