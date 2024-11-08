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Первая победа Максимова. Черноморец - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Первая победа Максимова. Черноморец - Ворскла 0:1. Видео гола и обзор матча

instagram.com/fcvp.official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 13-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Черноморец" принимал "Ворсклу".

Полтавчане на протяжении выглядели немного лучше и все-таки забили единственный и победный гол на 79-й минуте.

Также отметим, что это первая победа Юрия Максимова после его возвращения на тренрский мостик полтавчан.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" - "Ворскла" 0:1

Голы: Ндукве (79)

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Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2024 в 19:46
ЧО уберите БАБИЧА дальше будет ещё хуже --ИГРЫ ВООБЩЕ НЕТ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.11.2024 в 19:46
ЧО уберите БАБИЧА дальше будет ещё хуже --ИГРЫ ВООБЩЕ НЕТ
Ответить
0
0

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