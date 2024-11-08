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Железный человек Механив. Левый Берег - Ингулец 0:0. Видеообзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Железный человек Механив. Левый Берег - Ингулец 0:0. Видеообзор матча

instagram.com/fc_liviybereh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 13-го тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Ингульцом" хоть и завершился нулевой ничьей, но был довольно насыщенным на моменты.

"Ингулец" был ближе к победе, но стеной стоял кипер хозяев Механив, во многом благодаря которому ЛБ и взял ничью.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Левый Берег" - "Ингулец" 0:0

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