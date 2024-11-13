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Браво, федерация! За какую игру рукой в Первой лиге Кристина Козорог не поставила пенальти. ВИДЕО

Видео
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Улучшения судейства отмечается не только в УПЛ

Браво, федерация! За какую игру рукой в Первой лиге Кристина Козорог не поставила пенальти. ВИДЕО

Фото - facebook.com/kristina.kozorog

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересный, вернее, скандальный эпизод случился в перенесенном матче 3-го тура Первой лиги, в котором сегодня, 13 ноября, "Виктория" принимала "Кремень".

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Явная игра рукой игрока "Кремня", за которую не был назначен пенальти.

Напомним, что игру судила Кристина Козорог.

В итоге, "Кремень" открыл счет в первом тайме, но "Виктория", все-таки вырвала ничью, отыгравшись на 90+3 минуте.

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Кремень (Кременчуг) Виктория (Сумы) Кристина Козорог
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