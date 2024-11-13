Браво, федерация! За какую игру рукой в Первой лиге Кристина Козорог не поставила пенальти. ВИДЕО
Улучшения судейства отмечается не только в УПЛ
Фото - facebook.com/kristina.kozorog
Интересный, вернее, скандальный эпизод случился в перенесенном матче 3-го тура Первой лиги, в котором сегодня, 13 ноября, "Виктория" принимала "Кремень".
Явная игра рукой игрока "Кремня", за которую не был назначен пенальти.
Напомним, что игру судила Кристина Козорог.
В итоге, "Кремень" открыл счет в первом тайме, но "Виктория", все-таки вырвала ничью, отыгравшись на 90+3 минуте.
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