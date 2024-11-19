Очень странные дела. Нива Тернополь - Шахтер 3:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
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"Горняки" без сборников в первом тайме отгрузили сопернику три сухих гола, а вот во втором тайме "Нива" смогла спасти игру, забив уже три гола в ворота Фесюна. Итоговый счет – 3:3.
Нива Тернополь - Шахтер 3:3
Голы: Козак 50, Посевкин 62, Козак 89 - Невертон 22, Франьич 27, Швед 39
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dok2018 (DNEPR)
19.11.2024 в 19:18
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