Очень странные дела. Нива Тернополь - Шахтер 3:3. Видео голов и обзор матча

" Шахтер " заполнил паузу в чемпионате УПЛ спаррингом с перволиговской «Нивой» из Т ернополя.

"Горняки" без сборников в первом тайме отгрузили сопернику три сухих гола, а вот во втором тайме "Нива" смогла спасти игру, забив уже три гола в ворота Фесюна. Итоговый счет – 3:3.

Нива Тернополь - Шахтер 3:3

Голы: Козак 50, Посевкин 62, Козак 89 - Невертон 22, Франьич 27, Швед 39