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Очень странные дела. Нива Тернополь - Шахтер 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Очень странные дела. Нива Тернополь - Шахтер 3:3. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" заполнил паузу в чемпионате УПЛ спаррингом с перволиговской «Нивой» из Т ернополя.

"Горняки" без сборников в первом тайме отгрузили сопернику три сухих гола, а вот во втором тайме "Нива" смогла спасти игру, забив уже три гола в ворота Фесюна. Итоговый счет – 3:3.

Нива Тернополь - Шахтер 3:3

Голы: Козак 50, Посевкин 62, Козак 89 - Невертон 22, Франьич 27, Швед 39

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1 голосов
Комментарии
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dok2018 (DNEPR)
19.11.2024 в 19:18
Це не відеоогляд матчу, це суцільне знущання над вболівальниками.Таке враження,що знімав пьяний дядя Вася на телефон.Сумно.....
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Комментарии 3
dok2018 (DNEPR)
19.11.2024 в 19:18
Це не відеоогляд матчу, це суцільне знущання над вболівальниками.Таке враження,що знімав пьяний дядя Вася на телефон.Сумно.....
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.11.2024 в 19:18
Та нічого дивного, лише констатація факту дутої, фальшивої "величі".
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0
4
tekutiev (донецк,Украина)
19.11.2024 в 19:38
расскажи что-нибудь о своей вонючей помойке динамо лопух дырявый.там "величия"не меньше.особенно в лиге европы.после ференцвароша ты ..... молчал,засунув свой язык в .опу.вот и помалкивай дальше уё....к дырявый
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