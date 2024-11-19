Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Дан Балашов - УАФ
Сборная Украины проводит свой матч 6-го тура Лиги наций против Албании.
Наша команда активно начала и к 10-й минуте уже забила два гола. Отличились Зинченко и Яремчук.
После перерыва Албания добавила и все-таки свой гол нашла, забив с пенальти после фола Трубина.
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Албания – Украина 1:2
Голы: Байрами (75, пен.) - Зинченко (5), Яремчук (10)
Гол Зинченко:
Гол Яремчука:
Гол Байрами:
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shat1970 (киев)
19.11.2024 в 22:37
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