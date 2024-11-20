Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Дан Балашов - УАФ
Сборная Украины провела свой матч 6-го тура Лиги наций против Албании.
Наша команда активно начала и к 10-й минуте уже забила два гола. Отличились Зинченко и Яремчук.
После перерыва Албания прибавила и все-таки свой гол нашла, забив с пенальти после фола Трубина.
Итоговые 15 минут были нервными, но сборная Украины все-таки удержала победу 2:1.
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Албания – Украина 1:2
Голы: Байрами (75, пен.) - Зинченко (5), Яремчук (10)
Обзор матча:
Гол Зинченко:
Гол Яремчука:
Гол Байрами:
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lectmarqu (Пловдив)
19.11.2024 в 23:42
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