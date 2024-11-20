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Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча

Дан Балашов - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой матч 6-го тура Лиги наций против Албании.

Наша команда активно начала и к 10-й минуте уже забила два гола. Отличились Зинченко и Яремчук.

После перерыва Албания прибавила и все-таки свой гол нашла, забив с пенальти после фола Трубина.

Итоговые 15 минут были нервными, но сборная Украины все-таки удержала победу 2:1.

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Албания – Украина 1:2

Голы: Байрами (75, пен.) - Зинченко (5), Яремчук (10)

Обзор матча:

Гол Зинченко:

Гол Яремчука:

Гол Байрами:

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Украина Албания
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Комментарии
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lectmarqu (Пловдив)
19.11.2024 в 23:42
Вимучили.
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Комментарии 2
lectmarqu (Пловдив)
19.11.2024 в 23:42
Вимучили.
Ответить
0
0
shat1970 (киев)
19.11.2024 в 22:37
куда дели текст ? редакторы шестёрки
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