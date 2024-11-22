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Голов явно меньше, чем моментов. Карпаты - Колос 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Голов явно меньше, чем моментов. Карпаты - Колос 1:0. Видео гола и обзор матча

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 14-го тура УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором "Карпаты" принимали "Колос".

Поединок выдался довольно интересным – обе команды создавали моменты, вот только львовяне хоть один из них реализовали.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Карпати" - "Колос" 1:0

Гол: Бруниньо 32

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