Оболонь - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 14-го тура УПЛ "Оболонь" после паузы на матчи сборных на своем стадионе "Оболонь Арена" в Киеве будет принимать "Кривбасс".

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"Пивовары" провели неплохой недавний отрезок, взяв 4 очка в двух последних матчах.

А вот "Кривбасс", учитывая и кубковый матч, не выигрывает уже три встречи подряд.

Прогнозируемо "рабочим" фаворитом, как пишут букмекеры, считается "Кривбасс", но для криворожцев матч с набравшими ход "пивоварами" точно не будет легким. Нас ждет упорный поединок при зимней погоде.

Какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Оболонь" — "Кривбасс" состоится в воскресенье, 24 ноября на стадионе "Оболонь Арена" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.