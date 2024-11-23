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Тотальное уничтожение аутсайдера. Шахтер – Ингулец 6:0. Обзор матча и видео голов

Видео
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Без шансов для гостей

Тотальное уничтожение аутсайдера. Шахтер – Ингулец 6:0. Обзор матча и видео голов

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

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Подопечные Кобина продержались почти весь первый тайм. Команде из Кировоградской области даже удалось не пропустить после назначенного пенальти, но весь ужас их ожидал во второй половине встречи. Александр Зубков участвовал в трех результативных атаках и внес основной вклад в разгромную викторию.

"Горняки" набирают 29 очков и занимают третью позицию. 1 декабря "оранжево-черные" будут играть против "Руха". "Ингулец" продолжает замыкать таблицу (6 пунктов). 29 ноября коллектив проведет встречу с "Ворсклой".

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Смотрите обзор матча 14-го тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Шахтер – Ингулец 6:0

Голы: Бондаренко, 45+1, Франьич, 47, Кевин, 50, Эгиналду, 70, 82, Зубков, 80

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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