Моментов больше, чем голов. Полесье - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча

Календарь 14-го тура УПЛ закрывал матч в Житомире, где "Полесье" принимало "Зарю".

Матч получился довольно интересным по интриге и по моментам и закончился вничью 1:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Заря" 1:1

Голы: Сарапий 84 - Будковский 65

Удаление: Вантух 72, вторая желтая