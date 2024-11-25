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Моментов больше, чем голов. Полесье - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Моментов больше, чем голов. Полесье - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 14-го тура УПЛ закрывал матч в Житомире, где "Полесье" принимало "Зарю".

Матч получился довольно интересным по интриге и по моментам и закончился вничью 1:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Заря" 1:1

Голы: Сарапий 84 - Будковский 65

Удаление: Вантух 72, вторая желтая

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