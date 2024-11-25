Моментов больше, чем голов. Полесье - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
polissyafc.com
Календарь 14-го тура УПЛ закрывал матч в Житомире, где "Полесье" принимало "Зарю".
Матч получился довольно интересным по интриге и по моментам и закончился вничью 1:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сарапий 84 - Будковский 65
Удаление: Вантух 72, вторая желтая
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