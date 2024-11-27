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С хет-триком Пономаренко. Юношеская лига УЕФА. Динамо - 2 Коррику 5:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

С хет-триком Пономаренко. Юношеская лига УЕФА. Динамо - 2 Коррику 5:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" U-19 разгромило косовскую команду "2 Коррику" U-19 в первом поединке 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФ.

Киевляне отгрузили сопернику 5 сухих голов

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов. Первый матч

"Динамо" U-19 - "2 Коррику" U-19 5:0

Голы: Осипенко 27, Пономаренко 32, 58, 73, Андрейко 90+4

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