С хет-триком Пономаренко. Юношеская лига УЕФА. Динамо - 2 Коррику 5:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" U-19 разгромило косовскую команду "2 Коррику" U-19 в первом поединке 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФ.
Киевляне отгрузили сопернику 5 сухих голов
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов. Первый матч
Голы: Осипенко 27, Пономаренко 32, 58, 73, Андрейко 90+4
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