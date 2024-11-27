Юношеская лига УЕФА. ПСВ – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой матч 6-го тура в Юношеской лиге УЕФА. Соперником "горняков" был нидерландский ПСВ.
Хозяева больше атаковали и во втором тайме открыли счет, но "Шахтер" смог отыграться и удержать ничью.
Итоговый счет – 1:1.
Голы: ван Дейвен (55, пен.) - Дрозд (76)
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