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Юношеская лига УЕФА. ПСВ – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Юношеская лига УЕФА. ПСВ – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой матч 6-го тура в Юношеской лиге УЕФА. Соперником "горняков" был нидерландский ПСВ.

Хозяева больше атаковали и во втором тайме открыли счет, но "Шахтер" смог отыграться и удержать ничью.

Итоговый счет – 1:1.

ПСВ U-19 – Шахтер U-19 1:1

Голы: ван Дейвен (55, пен.) - Дрозд (76)

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