Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играл с ПСВ.
"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет – забил Сикан, а атаку начал Ризнык.
Ну а на 32-й минуте "горняки" удвоили преимущество: в прессинге отработал Конопля, ну а забил Зубков.
После перерыва команда Пушича сосредоточилась на обороне, но после удаления Педро Энрике все пошло прахом - три пропущенных гола в самой концовке и поражение 2:3
Голы: Тильман (88, 90+1), Пепи (90+5) - Сикан (8), Зубков (32)
Удаление: Педро Энрике (68, грубая игра)
Обзор матча:
Гол Сикана:
Гол Зубкова:
Первый гол Тильмана:
Второй гол Тильмана:
Гол Пепи:
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