Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играл с ПСВ.

"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет – забил Сикан, а атаку начал Ризнык.

Ну а на 32-й минуте "горняки" удвоили преимущество: в прессинге отработал Конопля, ну а забил Зубков.

После перерыва команда Пушича сосредоточилась на обороне, но после удаления Педро Энрике все пошло прахом - три пропущенных гола в самой концовке и поражение 2:3

ПСВ – "Шахтер" 3:2

Голы: Тильман (88, 90+1), Пепи (90+5) - Сикан (8), Зубков (32)

Удаление: Педро Энрике (68, грубая игра)

Обзор матча:

Гол Сикана:

Гол Зубкова:

Первый гол Тильмана:

Второй гол Тильмана:

Гол Пепи: