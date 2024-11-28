  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играл с ПСВ.

"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет – забил Сикан, а атаку начал Ризнык.

Ну а на 32-й минуте "горняки" удвоили преимущество: в прессинге отработал Конопля, ну а забил Зубков.

После перерыва команда Пушича сосредоточилась на обороне, но после удаления Педро Энрике все пошло прахом - три пропущенных гола в самой концовке и поражение 2:3

ПСВ – "Шахтер" 3:2

Голы: Тильман (88, 90+1), Пепи (90+5) - Сикан (8), Зубков (32)

Удаление: Педро Энрике (68, грубая игра)

Обзор матча:

Гол Сикана:

Гол Зубкова:

Первый гол Тильмана:

Второй гол Тильмана:

Гол Пепи:

По теме
yellow-arrow
Юношеская лига УЕФА. ПСВ – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
С хет-триком Пономаренко. Юношеская лига УЕФА. Динамо - 2 Коррику 5:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Моментов больше, чем голов. Полесье - Заря 1:1. Видео голов и обзор матча
Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости