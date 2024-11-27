ПСВ – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играл с ПСВ.
"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет – забил Сикан, а атаку начал Ризнык.
Ну а на 32-й минуте "горняки" удвоили преимущество: в прессинге отработал Конопля, ну а забил Зубков.
ПСВ – "Шахтер" 0:2
Гол: Сикан (8), Зубков (32)
Гол Сикана:
Гол Зубкова:
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