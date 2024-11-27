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ПСВ – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео

Видеообзор поединка

ПСВ – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играл с ПСВ.

"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет – забил Сикан, а атаку начал Ризнык.

Ну а на 32-й минуте "горняки" удвоили преимущество: в прессинге отработал Конопля, ну а забил Зубков.

ПСВ – "Шахтер" 0:2

Гол: Сикан (8), Зубков (32)

Гол Сикана:

Гол Зубкова:

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