Динамо - Виктория 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
instagram.com/fcviktoria_official
В матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в условно домашнем матче в Германии принимало чешскую "Викторию" Плзень.
Первый тайм выдался довольно равным и без забитых голов.
А вот после перерыва сначала забил Вивчаренко, но его гол не засчитали из-за офсайда, и почти сразу "Виктория" забила свой гол – отметился Выдра.
В концовке матча чехи в контратаке забили и второй гол, а взятие ворот от Буяльского - красиво, но не имело решающего значения.
"Динамо" - "Виктория" 1:2
Голы: Кабаев (90+5) -Выдра (55), Шульц (90)
Гол Выдры:
Гол Шульца:
Гол Кабаева:
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