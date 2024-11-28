Гол-красавец Кабаева не спас. Динамо - Виктория 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура основного раунда Лиги Европы "Динамо" в условно домашнем матче в Германии принимало чешскую "Викторию" Плзень.

Первый тайм выдался довольно равным и без забитых голов.

А вот после перерыва сначала забил Вивчаренко, но его гол не засчитали из-за офсайда, и почти сразу "Виктория" забила свой гол – отметился Выдра.

В концовке матча чехи в контратаке забили и второй гол, а взятие ворот от Буяльского - красиво, но не имело решающего значения.

"Динамо" - "Виктория" 1:2

Голы: Кабаев (90+5) -Выдра (55), Шульц (90)

Обзор матча:

Гол Выдры:

Гол Шульца:

Гол Кабаева: