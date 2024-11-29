С суперголом Лосенко и очередным взятым пенальти от Паламарчука. Ворскла - Ингулец 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
vorskla.com.ua
Матч 15-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Ворскла" принимала "Ингулец".
"Ингулец" в первом тайме шокировал хозяев, забив два быстрых гола, с чудо-голом Лосенко уже на 20-й секунде.
Сразу после перерыва "Ворскла" могла отыграться, но кипер "Ингульца" потянул свой 5-й подряд удар с 11-метровой отметки в УПЛ.
В итоге, матч закончился разгромом Полтавы 3:0.
Голы: Лосенко (1), Пятов (14), Белоцерковец (90+3)
Нереализованный пенальти: Скляр (48, вратарь)
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