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С суперголом Лосенко и очередным взятым пенальти от Паламарчука. Ворскла - Ингулец 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

С суперголом Лосенко и очередным взятым пенальти от Паламарчука. Ворскла - Ингулец 0:3. Видео голов и обзор матча

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 15-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Ворскла" принимала "Ингулец".

"Ингулец" в первом тайме шокировал хозяев, забив два быстрых гола, с чудо-голом Лосенко уже на 20-й секунде.

Сразу после перерыва "Ворскла" могла отыграться, но кипер "Ингульца" потянул свой 5-й подряд удар с 11-метровой отметки в УПЛ.

В итоге, матч закончился разгромом Полтавы 3:0.

"Ворскла" - "Ингулец" 0:3

Голы: Лосенко (1), Пятов (14), Белоцерковец (90+3)

Нереализованный пенальти: Скляр (48, вратарь)

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Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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