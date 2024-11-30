Александрия - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Колос/Автор - невідомий
В матче 15-го тура УПЛ "Александрия" на своем стадионе "Ника" будет принимать "Черноморец".
"Александрия" в прошлом туре оступилась в матче с внезапно воскресшим "Вересом" (1:1) и отпустила с разницей в два очка в единоличное лидерство "Динамо".
Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
А вот "Черноморец" неделю назад без шансов проиграл все тому же "Динамо" (1:3) и продолжает балансировать на границе зоны переходных матчей.
Прогнозируемо фаворитом матча букмекеры, считают "Александрию", но какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо. Тем более, при зимней погоде.
Поединок "Александрия" — "Черноморец" состоится в воскресенье, 1 декабря на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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